山竹颱風橫掃菲律賓呂宋島北部 至少14死

2018-09-16 02:44

〔中央社〕一位菲律賓總統府顧問表示，威力強大的山竹颱風侵襲菲律賓北部帶來重大破壞，已造成高達14人死亡。山竹橫掃呂宋島北部後，如今正往西撲向中國。

英國廣播公司（BBC）報導，挾帶強風豪雨的山竹吹掀屋頂、吹倒樹木，引發42起山崩並造成嚴重淹水。

近中心最大風速每小時185公里的山竹，從東至西橫掃呂宋島北部，肆虐路徑上約有500萬居民，數千人被迫撤離。

一名政府官員表示，東北部卡加延省（Cagayan）首府杜格加勞市（Tuguegarao）幾乎所有建築物都部分受損，且部分地區通訊中斷。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政治顧問杜連迪諾（Francis Tolentino）表示，山竹颱風造成高達14人死亡。

兩名救難人員於試圖救援因山崩受困民眾時不幸殉職。未獲證實報導稱，馬利吉娜河（Marikina river）發現一具少女的屍體。

碧瑤（Baguio City）市長多莫干（Mauricio Domogan）表示，當地有5人罹難。多莫干告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），另有5人失蹤，洪水讓污水排放系統難以招架。

據稱濱海城鎮阿巴里（Aparri）的收容中心遭摧毀，電話網路故障。

人在呂宋島的BBC記者海德（Jonathan Head）表示，在一所學校避難的200人再度被撤離，因為抵擋暴漲河水的一座堤防即將潰決。

海德說，山竹對菲律賓最重要糧食生產地區之一造成的整體災損，尚難以評估。