中國公司為逼退懷孕職員 竟調她去廁所前監視偷懶員工

2018-09-15 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕孕婦經常在職場受歧視，或被逼辭退的事件頻傳。中國揚州王姓婦女今年4月懷孕，但她從未因產檢而請假，未料8月底公司開始逼退她，甚至找來律師協商，但王女仍堅持上班，直到9月10日她被調去在廁所前監看員工有無偷懶，讓她覺得被「特殊關照」，氣得向政府部門投訴。

綜合中媒報導，31歲王女今年4月懷上第2胎，但她為不影響工作，特地把產檢安排在週末，直到8月底王女任職的公司找來1名新進員工，隨後公司主管、老闆開始暗示她肚子越來越大，應該先返家休養，王女一聽擺明要辭退她，她堅決不辭職。

王女堅決上班的意願，讓公司派遣律師與她協商，「若不上班的話，只要繳交社保（類似勞保）費用直到生產前，另外再繳生育保險。」但王女仍堅持上班。9月10日，主管通知她要被調去監視員工偷懶的狀況，但工作地方竟是在廁所前。此外，公司以保護王女為由，禁止她進入其他地方，連補助的餐費及交通費也被調整。

公司的行為讓王女感覺是要逼退她，氣得向政府的勞動監察部門投訴，監察人員致電向公司了解，公司方面供稱，因為近幾年僱用的女員工接連懷孕，讓公司營運比較困難，所以確實想要辭退王女。

監察人員得知後建議王女申請勞動仲裁，但仲裁單位的人員說，企業逼退懷孕員工時常發生，但在認定時容易陷入兩難，因為公司必須和員工解除合約，仲裁部門才能介入，但王女的案例可以要求公司先回覆王女以前的崗位。

中國法律人士說，據《勞動法》相關規定，女性員工懷孕期間，公司不得解除其勞動關係；對於懷孕7個月以上的女員工不得延長工作時間等相關規定。此外，隨意變更員工的工作崗位和工作地點的行為也不符合法規。