美國驚見「羊肉串」在天上飛？！原來是在幫山羊…

美國華盛頓州的奧林匹克國家公園，最近天空出現了「羊肉串」在天空飛的奇景，原來是專家在幫園內山羊搬家。（美聯社）

2018-09-15 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州的奧林匹克國家公園（Olympic National Park），最近天空出現了「羊肉串」在天空飛的奇景，原來是專家在幫園內山羊搬家，預計要將375隻山羊送往原棲地。

綜合媒體報導，美國華盛頓州的奧林匹克國家公園最近在進行「山羊搬家」計畫，為了避免公園內數量過多的山羊與遊客發生衝突，他們計畫將園內大約375隻山羊搬到北喀斯喀特（North Cascade）的山羊原生棲地。

但要幫這麼多山羊搬家，是個浩大的工程，專家最後決定先用動物的鎮靜劑槍與網槍捕獲山羊，再幫山羊帶上面罩，放進特製的吊繩裡，空運到集中地進行健康檢查，最後才用卡車與渡船運到北喀斯喀特的山羊原棲地。也因為這段空運的路程，才會有民眾目睹「羊肉串」在天空飛的景象。

奧林匹克國家公園會決定要幫山羊搬家，是因為園區內山羊繁殖過多，從2004年到2016年，就多了將近1倍，現在總共有大約725隻，而本次沒有被「山羊搬家」計畫搬去北喀斯喀特的山羊，預計全都會被槍殺。

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「在天空飛的山羊」影片