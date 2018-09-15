保險公司拒賠乳癌 竟因病情不夠嚴重

2018-09-15 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲有名罹患乳癌的女子，被澳洲聯邦銀行的保險部門以病情不夠嚴重為由，拒絕理賠她。澳大利亞人壽公司（TAL Life Limited）更被人踢爆，為了不支付客戶理賠金，長期監控客戶，造成客戶焦慮。連續的不當理賠案例，讓皇家銀行調查委員會不得不介入調查。

綜合報導，女子投保的醫療保險中，包含惡性腫瘤，但女子必須進行根治性乳房手術，意指切除全部乳房，公司才會理賠；澳洲聯邦銀行保險部門指出，女子進行的是切除部分組織和化療，不符合癌症理賠定義，所以不會支付理賠金；最後在澳洲證券投資委員會（FOS）介入後，澳洲聯邦銀行才同意向該女子賠償17萬美元 （約台幣510萬）。

澳洲聯邦銀行的常務董事特洛普（Helen Troup）表示，對該女子接收到的額外壓力，感到十分抱歉，指出公司在廣告中誤導了客戶；例如客戶認為，只要心臟病發作就會理賠，實際上，公司僅理賠嚴重的心臟病發作。

澳大利亞人壽公司也被爆料，為證明無須支付女客戶理賠金竟花了多年時間，聘請私人偵探跟蹤客戶，還監控女子的社群網站，要求她詳細記錄生活細節，導致女子罹患焦慮症，無法進行護理師的工作；三年過後，該護理師才獲得每個月2750澳幣（約新台幣6萬元）的理賠金。皇家銀行調查委員會則表示，將繼續調查相關危害客戶權益的案件。