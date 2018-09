眼睛業障重？美記者險被颶風吹倒 背後路人竟輕鬆散步

2018-09-15 19:27

〔即時新聞/綜合報導〕颶風佛羅倫斯昨日從美國東岸北卡羅來納州登陸,強烈降雨釀成嚴重災情,當地1名氣象記者在報導風雨時,站在北卡羅來納州的街頭上任狂風暴雨吹打,現場風雨看起來相當大,沒想到卻遭鏡頭後方兩名冷靜走過的路人「打臉」,狂風根本是記者演出來的。

綜合媒體報導,颶風佛羅倫斯昨日登陸美國東岸,1名氣象記者賽德爾(Mike Seidel)在當地街上播報氣象時,看起來被強風吹得腳步不穩、左搖右晃,似乎是相當費力才得以站穩腳步播報,讓看到電視的觀眾,覺得現場風、雨一定都相當地大。

沒想到在畫面後方,竟有2名路人自然如常地走過,其中1人還一邊走一邊用手機拍照,看到這段播報的網友覺得實在太過荒謬,忍不住將畫面翻攝並PO上網。這段影片吸引將近1300萬人點閱,網友大罵「太荒謬」、「主流媒體永遠都不可信」,還有人表示,如果風真的刮得這麼大,那扛著攝影機的攝影師肯定是綠巨人。

對於民眾批評電視台的報導過於浮誇,電視台方面則回應,記者與路人看起來會有差異,是因為記者站在泥土上,較難保持平衡,而且負責播報的記者賽德爾當時已經工作了一整天,累到腳步不穩,而那兩位路人走在柏油路上,比較好走,並非是刻意誇大報導。

So dramatic! Dude from the weather channel bracing for his life, as 2 dudes just stroll past. #HurricaneFlorence pic.twitter.com/8FRyM4NLbL