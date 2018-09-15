眼睛業障重？美記者險被颶風吹倒 背後路人竟輕鬆散步

當地1名氣象記者在報導風雨時，站在北卡羅來納州的街頭上任狂風暴雨吹打，現場風雨看起來相當大，沒想到卻遭鏡頭後方兩名冷靜走過的路人「打臉」。（圖擷取自推特）

2018-09-15 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕颶風佛羅倫斯昨日從美國東岸北卡羅來納州登陸，強烈降雨釀成嚴重災情，當地1名氣象記者在報導風雨時，站在北卡羅來納州的街頭上任狂風暴雨吹打，現場風雨看起來相當大，沒想到卻遭鏡頭後方兩名冷靜走過的路人「打臉」，狂風根本是記者演出來的。

綜合媒體報導，颶風佛羅倫斯昨日登陸美國東岸，1名氣象記者賽德爾（Mike Seidel）在當地街上播報氣象時，看起來被強風吹得腳步不穩、左搖右晃，似乎是相當費力才得以站穩腳步播報，讓看到電視的觀眾，覺得現場風、雨一定都相當地大。

沒想到在畫面後方，竟有2名路人自然如常地走過，其中1人還一邊走一邊用手機拍照，看到這段播報的網友覺得實在太過荒謬，忍不住將畫面翻攝並PO上網。這段影片吸引將近1300萬人點閱，網友大罵「太荒謬」、「主流媒體永遠都不可信」，還有人表示，如果風真的刮得這麼大，那扛著攝影機的攝影師肯定是綠巨人。

對於民眾批評電視台的報導過於浮誇，電視台方面則回應，記者與路人看起來會有差異，是因為記者站在泥土上，較難保持平衡，而且負責播報的記者賽德爾當時已經工作了一整天，累到腳步不穩，而那兩位路人走在柏油路上，比較好走，並非是刻意誇大報導。