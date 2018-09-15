女權團體砲轟蘋果 新iPhone太大女生握不住

女權團體質疑蘋果歧視女性。（美聯社）

2018-09-15 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕最近蘋果推出3款新的iPhone，因為價格訂太高引來熱議。外國更有女權主義不滿表示，這次的手機都太大了，女生很難握住，質疑蘋果歧視女性。

綜合外媒報導，往年蘋果在推出手機時，幾乎都有一大一小（iPhone與iPhone Plus兩系列），而且還有給女性使用的iPhone SE。但這次蘋果推出3款新手機，3支手機中最小的是iPhone XS，其外型（14.3cmX7cm）不只比上一代的iPhone 8（13.8cmX6.7cm）大，重量更是重出29克，而且iPhone SE也遭從網站上移除。女權團體認為，蘋果此舉讓女性很難使用iPhone，因為女性的手掌比男性小。

女權主義者普芮茲（Caroline Criado Perez）就表示，她過去因為拿iPhone 6，出現重複使力傷害（Repetitive strain injury），因此換成用iPhone SE。她批評蘋果，明明女生買iPhone的數量比男生多，而且兩者付的錢都一樣，但蘋果卻沒將女性身體納入考量。

另一位女子飛利浦絲（Jess Phillips）也表示，很多科技公司都習慣將男生拿來當設計商品的標準，但他們應該將設計概念對象改成所有的消費者。也有女權主義者表示，可能是蘋果公司內沒有高層女性主管，才導致這種問題。