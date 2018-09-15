號稱能抗16級風 港珠澳大橋將迎山竹17級陣風考驗...

整體工程斥資約700億元人民幣（約新台幣3144億）興建的港珠澳大橋，號稱能抗16級風力的颱風。（路透）

2018-09-15 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕今年西太平洋最強颱風「山竹」登陸呂宋島北部後，於今早進入南海，儘管受到地形破壞，強度減弱至中度颱風，但其近中心瞬間最大陣風仍達17級，預計將於明（16日）午後撲向港澳一帶，號稱能抵禦16級風的港珠澳大橋備受考驗。

根據最新氣象資料顯示，山竹颱風今下午14點30分的中心位置在北緯18.5度、東經119.6度，也就是在鵝鑾鼻南南西方約400公里海面上，是距台最近的一刻，對巴士海峽、東沙島海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部持續構成威脅，氣象局持續發布海上颱風警報；由於結構受到地形破壞，強度已減弱為中度颱風，目前以每小時29公里速度，向西北西進行，預測明午後後趨向港澳沿海，赴港澳民眾請特別注意颱風動態。

綜合香港媒體報導，山竹颱風來勢洶洶，令尚未通車的港珠澳大橋面臨考驗，整體工程斥資約700億元人民幣（約新台幣3144億）興建的港珠澳大橋，號稱能抗16級颱風，但「山竹」近中心瞬間最大陣風時速達209公里，相當於17級風，外界擔心大橋能否承受如此強勁的風力。

香港路政署表示，自本週開始，已聯同駐地盤工程人員及各承建商，為港珠澳大橋香港段工程進行巡查，完成相關颱風預防措施，並成立緊急事故應變小組，在颱風來襲期間進行指揮及緊急應變措施，颱風過也會檢視各設施的情況。

土力工程處前處長陳健碩曾表示，設計海事工程時，要計算該地點的浪在非海嘯狀況下能多高，浪的高度受風速和浪的軌跡影響，而颱風帶來的風暴潮會增加浪的高度，對於大橋能否抵禦颱風，將視巨浪會否湧上大橋，以及若湧上會不會影響結構及人命安全而定。