美中貿易戰加劇 中國要求官員天天讀黨報凝聚信心

美中貿易戰加劇之際，中國又開始對官員和民眾進行洗腦式再教育。最近中國政府向湖南婁底市發布「明傳特急」通知，要求全市官員每天閱讀黨報。（路透資料照）

2018-09-15 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰加劇之際，中國又開始對官員和民眾進行洗腦式再教育。最近中國政府向湖南婁底市發布「明傳特急」通知，要求全市官員每天閱讀黨報。有分析認為，每當中國經濟出現困境時，北京當局通常都會加強意識形態領域的管控。

《自由亞洲電台》（RFA）報導，這份「明傳特急」要求湖南婁底市官員「聽從黨的召喚」，進一步學懂、弄通、坐實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，不斷提高政治覺悟和政治理論水準等。該通知還具體要求領導幹部，每天自覺即時讀黨報，關注中共新聞網站，如有工作原因耽擱的閱讀，要事後「補課」。

長期關注中國社會現象的彭凱認為，每當中國經濟出現困境時，北京當局往往會加強意識形態領域的監控，習近平也是有目的重複文革當年那一套來管控社會，在政治上搞極左路線和意識形態，對黨員的意識形態管控更加嚴厲，在世界民主發展浪潮洶湧的現今，這種做法讓這個國家發展與世界潮流脫節，距離閉關鎖國也就不遠了。

另外，中國政府針對民眾有不一樣的洗腦方式。下個月，紫金大劇院將上演由南京市京劇團與國家京劇院將的吹捧共產黨大戲《紅燈記》，本次戲劇為拉攏年輕人觀看，演出的人大多為1980至1990年出生的年輕演員。北京學者查建國分析，《紅燈記》是文革樣板戲中的代表作，主要歌頌共產黨在抗戰時期的表現。