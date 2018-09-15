委國總統訪中求貸款 外媒分析：雙輸關係

2018-09-15 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉經濟不振、通膨率飆升，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）13至16日訪中尋求新貸款救援，對此，外媒引述專家分析指出，委國目前還欠中國約200億美元（約新台幣6151億）的貸款，這次若再追加貸款，對雙方而言可能是「雙輸」的結果。

根據《德國之聲》報導，中國是委國主要債權國，在過去10年間，共計借給委內瑞拉約500億美元（約新台幣1.53兆元），委國則用石油運輸償還債務，據估算，目前委國對中國還有約200億美元的債務未清償，而馬杜洛這次訪中尋求的新貸款，據傳金額達50億美元（約新台幣1539億元）。

《德國之聲》引述清華－卡內基全球政策中心學者陳懋修說法，指委內瑞拉在還款問題上，是全球風險係數最高的國家，「雖然委國過去一直優先考慮償還中國債務，但中國若續貸委內瑞拉50億美元，後者恐無法履行債務」。

陳懋修指出，隨著近年委內瑞拉經濟危機加劇，針對償還貸款及石油運輸的「貸款換石油模式」相關條款被反覆修改，對中國而言，若要提供新一輪貸款，則必須獲得馬杜洛親口保證，但鑑於委國內部極度不穩定的政經局勢，中國對相關保證也持懷疑態度。

陳懋修進一步強調，中委關係是絕對的雙輸關係，中國向馬杜洛提供新貸款意味協助一個不稱職的政府續命，後者以專制及無能的作為讓人民越來越貧困，此處委國人民是最大輸家；對中國而言，由於委國石油生產率及出口速度大幅下滑，導致全球石油價格上漲，這也導致中國最終要付出更高的石油進口價格，是另一名輸家。