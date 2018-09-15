美眾議員去函國務卿 呼籲落實台灣旅行法

2018-09-15 01:28

〔中央社〕美國聯邦眾議員史密斯昨天去函美國國務卿蓬佩奧，呼籲全面落實台灣旅行法，允許美台高階官員交流，並努力促成台灣參與聯合國與其他國際組織。

史密斯（Chris Smith）在這封給蓬佩奧（Mike Pompeo）的信函中表示，此信的目的在表達對中國採取外交方式孤立並威脅台灣，改變印度洋太平洋區域現況的關切。中國對和平的威脅日增，也損及美國利益。

他指出，中國對台實施多重威脅，包括許多具侵略性且挑釁的行動，像是派遣軍艦、轟炸機與戰機繞台，並在台灣附近水域舉行實彈演習。在外交場域上，中國持續斷絕台灣外交盟邦，阻止台灣參與國際組織。台灣在全球衛生領域上具有相對優勢，為了討好中國，禁止台灣參與如世界衛生組織（WHO）等國際活動，十分可笑。

史密斯也提到中國駐美國大使館公使李克新去年一番北京將武力統一台灣的威脅指出，鑑於中國最近的行動，軍事升級似乎可能成真。美國應公開抗議中國持續改變南海現況，以及對台灣的多重威脅、孤立舉動。

他也呼籲美國國務院應重申美國對台灣關係法與六項保證的堅定支持，這是美國與台灣人民關係的重要基礎。

提及總統蔡英文日前過境美國，史密斯表示，這彰顯美台關係的正面發展。在此基礎上，他呼籲蓬佩奧全面落實台灣旅行法，允許美台高階官員交流，並確保台灣參與聯合國與其他國際組織。（編輯：徐睿承）