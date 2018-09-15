爭首相寶座 安倍與石破黨魁選舉首度辯論

2018-09-15 01:12

〔中央社〕日本執政黨自民黨預定20日舉行黨魁選舉投開票，自民黨黨魁、日本首相安倍晉三與挑戰他的自民黨前幹事長石破茂今天舉行這場選舉的首度辯論會。

安倍與石破今天上午在日本記者俱樂部舉行公開辯論會，這是自民黨黨魁選舉7日公告之後，兩位候選人首度辯論。

針對安倍執政以來所提出的「安倍經濟學」當中的寬鬆金融政策，安倍表示，在他執政任內一定會完成。

言下之意，安倍希望能再擔任執政黨自民黨總裁，也就是再擔任首相3年（自民黨是執政黨，由黨魁當首相），讓他所提出的安倍經濟學能達標。

安倍強調，因為安倍經濟學，地方上求職情況好轉，年輕人務農的人數也增加，所以他希望持續執政，讓日本能完全擺脫通貨緊縮。

對此，石破指出，經濟施政並非讓大企業有錢賺就好，地方上的中小企業面臨難題，包括企業接班人不足的問題。城鄉因為經濟的機制不同，所以一定要讓農、漁、林業等都能各自提升有附加價值，政府一定要提示具體的政策才行。

有關修憲問題，安倍表示，二次大戰後至今70多年，日本憲法未曾修改過，他希望能挑戰這一點，與人民一起開拓新的時代。

安倍說，有關憲法的爭論，憲法第9條的問題是自民黨創黨以來的大課題，但至今卻完全沒有修過，無法進行公民投票。因為要參議院和眾議院有2/3的贊成票才能提案。不過人民是贊成修憲或反對修憲，連表達的機會都沒，因為都被封存在國會。

安倍指出，打造讓自衛隊員都自認很驕傲可完成任務的環境是他的責任，看到這次北海道強震後，自衛隊的救援行動，他內心非常感謝。日本共產黨認為自衛隊的存在是違憲的，但他不認為。

石破重申他的立場，認為要修憲，如果政府沒做出誠實的說明，不能說要修憲就修。

在選情方面，日本朝日新聞最新民調顯示，自民黨籍國會議員支持安倍3連任黨魁的在405人當中有337人，安倍在議員票方面可能可以拿到逾8成。石破可能拿到的只有50名國會議員的票。

自民黨黨魁選舉是黨籍國會議員一人一票，有405票，再加上同樣票數的地方票，總計是810票。（編輯：徐睿承）