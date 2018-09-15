身材像梨還是蘋果？ 美研究發現「這種體型」大腦較易發炎

2018-09-15 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學河濱分校（UCR）最新研究指出，人們的身材或呈現蘋果狀般「大腹便便」，會增加患第2型糖尿病與大腦發炎的風險，若身材像梨般「上窄下寬」，相對之下健康得多，研究發布在《免疫學前沿》（journal Frontiers in Immunology）期刊。

綜合外媒報導，加州大學河濱分校團隊將身材分為2種，其1為身體脂肪堆積在腹部，身材外觀如同蘋果，第2種身材體脂肪囤積於臀部與大腿，身材比例如同梨，團隊透過餵食雌雄老鼠並觀察牠們的健康狀況，發現雄性老鼠體型較易呈蘋果狀，母老鼠身材則較易呈梨狀。

研究作者柯斯（Djurdjica Coss）教授指出，蘋果體型的雄性老鼠在體重增加的過程中，保護內臟的脂肪比例增加，連環出現的炎症最終影響到大腦，進而導至神經系統出問題，甚至發生高血壓、高血糖、高血脂的代謝症候群，大幅提升罹患第2型糖尿病的機率，同時也會影響生殖系統的健康狀況。

柯斯表示，母老鼠由於有體內雌激素的保護，增加的脂肪會累積在臀部與大腿，使身材看起來像梨，過多的脂肪也會分布在皮下組織裡，當經歷更年期後，在沒有雌激素的保護下若繼續增加體重，脂肪便會開始累積至腹部，但不會像公老鼠一樣產生炎症。

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《免疫學前沿》期刊