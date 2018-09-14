路透記者遭緬甸判刑 翁山蘇姬「講幹話」被罵翻

緬國政府實質領導人翁山蘇姬昨天首度談論路透記者遭判決一事，她說她相當支持法院判決，也認為外界質疑判決的話，應提出哪裡有誤判。（美聯社）

2018-09-14 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕2名路透記者因報導緬甸「羅興亞人」的悲慘處境被判處7年徒刑，緬國政府實質領導人翁山蘇姬昨（13）天公開表示支持法院判決，也認為外界要質疑判決，應提出哪裡有誤判，引起各界砲轟。

綜合報導，路透記者瓦隆（Wa Lone）及吳覺梭（Kyaw Soe Oo）因報導去年緬軍血腥鎮壓羅興亞人等相關新聞被捕，本月3日遭仰光法院依違反「政府機密法」（Official Secrets Act），各判處7年徒刑。

翁山蘇姬昨天首度談論此案，她說，2名涉案記者違反的不是言論自由，不理解外界為何要求放人？「如果有人批評司法不公，請提出哪裡有誤判？」她還說，記者可再上訴，「如果我們相信法治，他們就有權利對判決提出上訴」。

翁山蘇姬的言論引起聯合國、美國和人權組織不滿。美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）於推特批評：「首先，翁山蘇姬否認緬軍對羅興亞人的虐待行為，現在又為報導種族清洗的2名路透社記者遭判刑一事辯護，令人難以置信」。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）則對緬甸政府喊話，「應該立即採取行動，糾正這項不公正判決」；她也說，這項判決令人對緬甸的新聞自由質疑，也引起外界關切緬甸的司法獨立，以及2名記者應該獲得的公平審判。

國際特赦組織（Amnesty International）的跨國營運主管品博（Minar Pimple）也砲轟翁山蘇姬，他認為2名記者被判入獄明顯與言論自由有關，明顯是翁山蘇姬企圖捍衛緬甸法治的說法。

美國駐緬甸大使米切爾（Derek Mitchell）於緬甸軍政府統治時期，經常與翁山蘇姬密切合作，他認為現在緬甸政府需要的是正義，而不是法律，「如果翁山蘇姬不以正義為主談論，就沒有和平及民主，那麼她30年來的努力將化為烏有」。