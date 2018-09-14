考古學大突破 找到史上最早釀酒遺跡

2018-09-14 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕考古學家於近日找到可能是世上最早的釀酒遺址，研究報告在裏頭找到近似啤酒的液體，當時應是用於社交活動上，更指出這將有可能是遊牧民族發展出農業的關鍵原因。

綜合媒體報導，12日發表的《考古科學期刊：報告》指出，考古學家們在以色列海法（Haifa）以南的瑞克菲洞窟（Raqefet cave），找到了1萬3千年前遊牧民族納圖夫（Natufians）人的釀酒遺址。研究人員之一的海法大學（University of Haifa）考古學教授納德爾（Dani Nadel）說：「如果我們是對的，這裡就是世上釀酒的最早證據。」

研究人員在洞穴內的地上發現3個40公分至60公分大的小石坑，其中有2個是為了儲存穀糧而建，剩下1個則是用於搗碎和釀製穀物以便發酵。根據納德爾等人的推測，納圖夫人釀出來的酒呈稀粥狀，且酒精濃度可能不高，不過仍有發酵。

納圖夫人生活在1萬1500年至1萬5000年前的地中海東部地區，原是以狩獵採集為生的遊牧民族，之後開始定居。領導團隊的中國考古系教授劉莉說：「釀酒和儲存糧食是是推動世界文明發展的兩項重要發明。」學者也表示，遠古人類可能為了釀酒才學會利用穀物，發展出農業定居的生活型態。