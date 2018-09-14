習近平缺席俄中軍演 軍事專家：他怕得罪北約

近期俄國正舉行軍演，中國、蒙古也派軍參加，但昨（13）日俄國總統普廷前往視察，卻不見習近平。對此，有軍事專家認為，習近平不想因為俄羅斯而與整個北約集團對抗。圖為習近平12日出席東方經濟論壇。（路透）

2018-09-14 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕近期俄羅斯舉行號稱最大規模的「東方-2018」（Vostok-2018）軍演，中國及蒙古也派軍參加，但昨（13）日俄國總統普廷前往視察，卻不見中國國家主席習近平及蒙古總統巴特圖勒嘎（Khaltmaagiin Battulga）。對此，有軍事專家認為，習近平因為不想得罪北大西洋公約組織（北約）及其他國家，刻意保持距離。

綜合外媒報導，11、12日俄國舉行第4屆東方經濟論壇（Eastern Economic Forum），習近平、巴特圖勒嘎受邀出席，但13日普廷前往軍演視察時，中國派出國防部長魏鳳和、聯合參謀部副參謀長邵元明，蒙古軍隊的1名旅長陪同視察，卻不見習近平，引起外界猜測。

對此，分析人士指出，俄國與北約的盟國關係交惡，因此中國不想因為參與俄羅斯軍演，得罪其他國家。軍事評論人士赫拉姆奇辛也補充說明：「俄羅斯也不想因為中國而破壞它同越南，以及中國其他鄰國的關係」。

此外，俄國受到美國經濟制裁後，許多國家避免與俄國合作，以防受到波及，政治學者卡列斯尼科夫認為，此為俄國的「毒性」影響，他國紛紛走避，也間接影響到政治與軍事等其他領域。