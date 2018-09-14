外星人來訪？ 美國FBI大動作封鎖天文台逾7天

2018-09-14 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國新墨西哥州的國家太陽天文台（NSO）自本月6日起被聯邦調查局（FBI）進駐，同時封鎖附近地區並撤離天文台職員，且向外界說明此事涉及國家安全，卻連當地警方都不清楚調查局用意，因此有美國民眾認為疑似與外星人降臨有關。

綜合外媒報導，新墨西哥奧特羅縣警長豪斯（Benny House）證實聯邦調查局封鎖消息，他指出6日當天上午接獲天文台職員致電，內容稱調查局人員在該處待了幾個小時，之後便把他們撤離，「他們對正在發生的事情保持緘默，沒有人告訴我們是什麼狀況」。

就連天文台附近的郵局職員也被疏散，美國郵政署（USPS）匿名官員指出，不清楚是誰下令相關職員離開工作崗位，而被封鎖的天文台隸屬於天文研究大學協會（AURA），該協會轉述聯邦調查局的公開解釋，內容稱封鎖行動係牽涉到國安問題，但也提到會盡快開放。

封鎖消息在網路上傳開後，許多人質疑聯邦調查局在隱瞞真相，由於新墨西哥州在1947年曾有不名飛行物體著陸在羅斯威爾（Roswell），該地點距離此次被封鎖的天文台僅距離200公里，使不少網友聯想到是否為外星人再度出現，或天文台發現美方政府不願透露的事件，因此被封鎖且銷毀證據。

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美國國家太陽天文台