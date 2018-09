腎結石可坐雲霄飛車排出！「搞笑諾貝爾獎」得主可獲10兆獎金

2018-09-14 15:57

〔即時新聞/綜合報導〕2018年的「搞笑諾貝爾獎」(Ig Nobel Prizes)於昨日在哈佛大學桑德斯劇場舉行,此次得獎的研究包括一名泌尿科醫師指出,坐雲霄飛車可以讓腎結石更快通過腎臟、考古學家發現吃人肉並沒有比較營養、小兒科醫師替自己照大腸鏡等,這些研究乍看之下雖然覺得好笑,但都相當實用,非常引人值得省思。

綜合外媒報導,13日舉辦的「搞笑諾貝爾獎」共有10項滑稽又實用的科學研究,今年更是加入「紙飛機空襲」活動和「心碎歌劇」公演,得獎者可獲得10兆元!不過是幣值極低的辛巴威幣,獲獎者除了可以得到獎金外還可以上台公開發表演講,限時1分鐘,若沒說完會有一名8歲「抱著布偶」的甜普小姐(Miss Sweetie Poo)向你喊道:「我聽得好無聊」來打斷得獎者。

《BBC》報導,密西根州泌尿科醫師瓦廷格(David Wartinger)表示,研究的靈感來自他的病患,因病患到迪士尼世界渡假回來後腎結石竟移位,想了解這個狀況到底怎麼發生,於是設計了一個塑膠模型和人造腎結石到樂園中乘坐雲霄飛車,發現遊樂設施中有「上下」和「左右」晃動的過程最有效果,此番研究獲「醫學獎」。

日本小兒科醫師堀內秋良(Akira Horiuchi)替自己照大腸鏡贏得「醫學教育獎」,他向媒體說:「我把內窺鏡插入我的腸子中,幸運的是我既沒有息肉也沒有癌症。」他表示日本人相當害怕大腸鏡檢查,但大腸癌的死亡人數節節攀升,他想藉由這次的比賽,向大眾傳達不要害怕照大腸鏡。

英國考古學家柯爾(James Cole)因為對食人族非常有興趣,進而研究人肉和其他牲畜的肉哪個比較有營養,發現其實人肉沒比較營養,食人族並不是為了健康取向才吃人,榮獲「營養獎」。

