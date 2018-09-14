美軍、反抗軍聯合軍演 表態無意撤離敘利亞

敘國內戰將近尾聲，美國與俄羅斯在當地的軍事角力持續加劇。（法新社）

2018-09-14 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰進入尾聲，美國與俄羅斯進行的軍事角力持續增溫，美軍與反抗軍日前在敘國南部罕見舉行聯合演習，引發外界關注。一名叛軍指揮官週四（13日）表示，這次演習已向俄羅斯及伊朗發出強烈訊息，「美軍與反抗軍不會撤離，並將留下來面對任何威脅」。

根據《路透》報導，受美國國防部支持的革命反抗組織「Maghawir al Thawra」，其指揮官（Muhanad al Talaa）塔拉阿上校（Muhanad al Talaa）昨天評論日前與美軍聯合舉行的演習，稱這次演習具有重要意義，除透過空中實彈射擊與地面攻擊演練展現雙方傑出的防禦能力外，更成功提升兩軍士氣。

兩軍目前駐紮在坦夫（Al Tanf）軍事基地，由於該處具有對大馬士革－巴格達高速公路的掌控權，控制該處者將獲得戰略性優勢，俄羅斯與敘利亞政府過去也一再呼籲美軍撤離該基地。對此，塔拉阿進一步指出，無論俄羅斯或伊朗是否樂見，反抗軍與美軍都會留守該處。

美國軍方則表示，這次演習是一場武力展示，同時也對雙方加強應對能力，以確保兩軍能應付任何外來的軍事威脅。此外，美國國防部亦透過反衝突渠道向俄羅斯方面通知對方這次的演習，以避免造成誤解或加劇地方緊張局勢。