堅決否認去年颶風造成近3000人死亡 川普遭批精神錯亂！

美國總統川普堅決否認去年颶風造成近3000人死亡挨轟。（美國聯邦政府EPA）

2018-09-14 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）13日否認去年波多黎各遭颶風瑪麗亞襲擊，造成近3000人死亡的統計數字，該言論在網上受到各界人士的批評，波多黎各聖胡安市民主黨的卡門尤林克魯茲（Carmen Yulin Cruz）更批川普是「妄想、偏執、精神錯亂」！

綜合外媒報導，波多黎各政府上個月委託喬治華盛頓大學的公共衛生專家，對去年颶風瑪麗亞襲擊波多黎各的死傷人數做獨立研究，結果顯示，民眾恐因天氣因素及颶風所帶來的後續影響而間接死亡，之前並沒有計入官方死亡人數中，因此死傷人數明顯被低估，但川普對於這項報告極力否認。

《CNN》報導，川普表示，正當他成功籌集數十億美元以幫助波多黎各重建時，民主黨人士試圖誇大死亡人數以詆毀他，他更在推特上寫道：「這是糟糕的政治策略，我是愛波多黎各的！」

《今日美國》（USA Today）報導，川普極力否認有近3000人的死與去年風災有關，引起官員和當地民眾的不滿，共和黨的佛羅里達州州長里克斯科（Rick Scott），早期是川普的支持者，他說他不同意總統的言論，更說道：「我曾親眼看見颶風對當地的破壞，喪失任何一條生命都是悲劇，尤其颶風瑪麗亞造成的損失更是令人心痛。」

波多黎各州長里卡多羅塞洛（Ricardo Rossello）表示接受專家們估計的死亡人數，將把此數據列為官方統計數字，他透過臉書直播向川普喊話，說波多黎各的受害者和人民不應該受到質疑，並表示「是時候記住所有為此失去生命的人」。