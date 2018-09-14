中國稱「教育」新疆穆斯林 美議員：等於坦承關押百萬人

聯合國指出，中國在新疆廣設「再教育營」，關押逾百萬穆斯林。（美聯社）

2018-09-14 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕國際報告指出，中國政府在新疆設立為數眾多的「再教育營」，關押人數恐怕超過百萬，中國當局對此保持一貫否認的態度，然而，一名中國高官昨天在日內瓦的發言，被美國國會議員認為疑間接坦承確有此事，且關押人數突破百萬。

根據《美國之音》報導，中國國務院新聞辦公室人權事務局處長李曉軍，週四在日內瓦駁斥外傳中國當局拘禁、虐待新疆穆斯林的說法，他接著話鋒一轉，強硬地表示，即便中國處理穆斯林問題的做法非最佳，但或許是必要之惡，以應對伊斯蘭教等宗教極端主義，強調「西方（的做法）未能良好地應對伊斯蘭極端主義」。

中國國務院進一步否認新疆穆斯林受當局虐待、拘禁，稱北京當局在新疆設立的機構並非外傳的「再教育營」，而是職業教育及就職培訓中心，負責協助當地人進行職訓。對此，美國加州民主黨籍眾議員謝爾曼（Rep. Brad Sherman）直言，中國這次的發言，基本上已承認確有上百萬人被關押。

謝爾曼受訪時表示，在此事件中，美國的目的並非制裁中國，而是希望能保護人權，強調「若保護人權無須動用制裁，則美國不會動用制裁；反之，若制裁是必要的，美國就該進行制裁」。