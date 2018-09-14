出水即融！ 深海7千公尺發現「果凍狀」新魚種

英國科學家研究團在南太平洋阿塔卡馬海溝發現身形像「果凍」的新物種。（圖擷自Youtube）

2018-09-14 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前，英國科學家研究團隊耗費5年時間，在南太平洋「阿塔卡馬海溝」（Atacama Trench）位於秘魯到智利之間調查物種，皇天不負苦心人，終於找到3種深海新魚種，參與該調查的博士林利（Dr Thomas Linley）表示，新物種沒有深海魚令人毛骨悚然的「球根狀眼睛」特徵，反而是可愛、粉紅色且「果凍狀」的魚種。

綜合外媒報導，新魚種暫被命名為阿塔卡馬獅子魚（Atacama Snailfish），屬於獅子魚科（Liparidae）並有粉、藍、紫3個顏色；發現該物種的研究團隊是由紐卡斯爾大學的博士林利和博士傑米森（Alan Jamieson）所帶領，40名研究人員各來自17個國家，耗費5年時間探索太平洋阿塔卡馬海溝，而這個海溝據說是地球上最深的地方之一，因此這類新魚種幾乎生活在與珠穆朗瑪峰一樣高度的深海中。

阿塔卡馬獅子魚的外表沒有鱗片、身體柔軟酷似果凍狀，相當可愛討喜，據《鏡報》報導，博士林利表示，牠是肉食動物，主要以無脊椎動物為捕食對象，算是深海中食物鏈的上層，更說道：「但倘若他們一離開水，在沒有壓力和寒冷等外因來支撐他們的身體，將變得脆弱且會迅速融化。」