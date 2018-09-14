以為在開玩笑…她見夫連打20個噴嚏後竟猝死

2018-09-14 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州獵人谷（Hunter Valley）一名男子保羅（Paul Doe），在家中突然狂打噴嚏，妻子還以為他在開玩笑鬧她，沒想到保羅就這麼倒地不起，雖然經過搶救，仍不幸身亡。

綜合外媒報導，保羅的妻子貝琳達（Belinda）說，9月2日她和18個月大的兒子起得比保羅早，貝琳達當時帶著兒子在院子裡做園藝，聽見保羅起床後在廚房走動，突然間就開始打噴嚏，還一連打了20個，她以為保羅只是一如往常地在開玩笑鬧她，沒有多加留意，但當兒子隔著門要找他時，他並沒有上前打開門上的鎖，貝琳達往廚房方向看，保羅已倒在地上，她和兒子立刻進去屋內，但這時她還是不在意，「保羅的打鼾聲聽起來像裝的」。

貝琳達以為保羅只是裝睡，走到保羅旁邊，貝琳達終於發現不對勁，趕緊叫救護車，並對保羅做心肺復甦術，做了20分鐘，救護車抵達，趕緊由醫護人員接手搶救，經過1小時的努力，仍無法讓保羅恢復生命跡象，驗屍結果顯示保羅的心臟有問題，確切死因仍待查證。

「保羅是一個好父親，喜歡和朋友、家人分享笑話」貝琳達說，「就像任何爸爸一樣，他最喜歡的事是下班回家時，兒子在門口迎接他」，同事對保羅突然死亡也深感震驚，保羅前一天上班時，還向同事說他很期待隔天的父親節，沒想到父親節當天就發生憾事。