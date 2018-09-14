《太陽的後裔》取景地超大片土石崩落！ 遊客驚慌逃竄

2018-09-14 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕希臘著名旅遊景點贊特島（Zante）的沉船灣（Navagio），昨日驚傳大片土石崩落，當時海灘上有數百名遊客在渡假，土石流造成遊客恐慌逃竄，目前確定有7人受傷，仍在調查有無遊客被活埋。

綜合外媒報導，沉船灣是希臘的著名觀光景點，只能搭船才能到海灘，深受許多遊客喜愛，13日下午在海灘旁的山壁上，土石突然大量剝落，遊客來不及躲避，現場驚慌逃竄，負責救援的希臘消防隊表示，現場受傷的7人都沒有生命危險，會繼續搜查是否有被困住、等待救援的人。

《BBC》報導，一名目擊者說：「剛開始有聽到滑落的聲音，但只有一塊小岩石，沒想到滾落岩石的體型越來越大，最後甚至是一片山壁剝落，遊客驚聲尖叫，崩落的山壁引起大浪，附近三艘船隻劇烈晃動、險些翻覆。」

《每日郵報》報導，7名受傷人員中有一名婦女脊椎受傷較嚴重，其餘則是輕傷，目前希臘當局正在計算附近船隻的遊客數量，並確認沒有人失蹤，該地區已被疏散並禁止遊客和船隻到沉船灣。

據了解，沉船灣又稱海盜灣，是希臘著名的旅遊景點，據傳有艘失事的走私船擱淺在此，爾後被外界稱為沉船灣因此得名，它的特色是高聳於白色沙灘上的石灰岩懸崖，是許多極限運動員挑戰極限運動的勝地。