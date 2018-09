《太陽的後裔》取景地超大片土石崩落！ 遊客驚慌逃竄

2018-09-14 10:08

〔即時新聞/綜合報導〕希臘著名旅遊景點贊特島(Zante)的沉船灣(Navagio),昨日驚傳大片土石崩落,當時海灘上有數百名遊客在渡假,土石流造成遊客恐慌逃竄,目前確定有7人受傷,仍在調查有無遊客被活埋。

綜合外媒報導,沉船灣是希臘的著名觀光景點,只能搭船才能到海灘,深受許多遊客喜愛,13日下午在海灘旁的山壁上,土石突然大量剝落,遊客來不及躲避,現場驚慌逃竄,負責救援的希臘消防隊表示,現場受傷的7人都沒有生命危險,會繼續搜查是否有被困住、等待救援的人。

《BBC》報導,一名目擊者說:「剛開始有聽到滑落的聲音,但只有一塊小岩石,沒想到滾落岩石的體型越來越大,最後甚至是一片山壁剝落,遊客驚聲尖叫,崩落的山壁引起大浪,附近三艘船隻劇烈晃動、險些翻覆。」

《每日郵報》報導,7名受傷人員中有一名婦女脊椎受傷較嚴重,其餘則是輕傷,目前希臘當局正在計算附近船隻的遊客數量,並確認沒有人失蹤,該地區已被疏散並禁止遊客和船隻到沉船灣。

據了解,沉船灣又稱海盜灣,是希臘著名的旅遊景點,據傳有艘失事的走私船擱淺在此,爾後被外界稱為沉船灣因此得名,它的特色是高聳於白色沙灘上的石灰岩懸崖,是許多極限運動員挑戰極限運動的勝地。

The shocking moment when the rock slide occurred at #Navagio beach in #Zante #Zakynthos

3 injured

Η στιγμή της κατολίσθησης στην Ζάκυνθο, στην παραλία του Ναυαγίου.

3 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά#Greece #navagiobeach pic.twitter.com/8fJoPhQgsK