佛羅倫斯颶風撲向南北卡海岸 暴雨恐致洪災

2018-09-14 05:20

〔中央社〕佛羅倫斯颶風的外圍環流今天開始衝擊南北卡羅來納州，帶來強風豪雨，氣象人員警告，這個怪獸級風暴將在美國東岸降下暴雨，可能導致威脅生命的洪災。

已降為2級颶風的佛羅倫斯（Hurricane Florence）正緩緩朝向南北卡羅來納州的海岸線推進，聯邦和兩州的官員持續發出最後呼籲，要求居民撤離這個「一生難得一見的」風暴所經路線。

北卡羅來納州州長古柏（Roy Cooper）說：「這個風暴會帶來破壞。大家將感受到災難性的影響。」

南卡羅來納州州長麥馬斯特（Henry McMaster）則說：「快來不及撤離了。大家現在就得動身離開。」

聯邦緊急事故管理總署（FEMA）官員警告，佛羅倫斯的威力雖已略為減弱，仍是個「非常危險的風暴」，能夠在東岸廣大地區造成重創。

署長朗恩（Brock Long）表示：「儘管這個風暴的威力已降至2級，風速已經減慢，請不要因此掉以輕心。」

國家颶風中心（NHC）表示，佛羅倫斯昨晚威力減弱為2級颶風，但風速仍達每小時165公里。「據料佛羅倫斯在颶風眼到達海岸前，威力不會有所改變，在颶風中心進入陸地後才料將轉弱。」

海岸地區今晨風力已開始增強，北卡羅來納州的外灘群島（Outer Banks）和部分海岸地區城鎮已傳出輕微淹水現象。

南卡羅來納州城鎮月桂堤（Myrtle Beach）幾乎變成空城，街道上不見人車。40歲居民畢爾德（Kristin Beard）表示，今晨醒來，感覺如在「鬼城」，他準備前往北卡羅來納州的夏洛特（Charlotte）避一避。

國家海洋暨大氣總署（NOAA）專家高德斯坦（Steve Goldstein）表示，佛羅倫斯昨晚前進速度減緩，可能要到「週五下午、週五晚上或甚至週六早上」才會登陸南北卡羅來納。

他警告，北卡羅來納州海岸料將出現2.7至3.6公尺高的暴潮，有些地區的降雨量可能多達1000毫米。他說：「這樣的雨量將造成災難性暴洪，導致河流長時間嚴重泛濫。」