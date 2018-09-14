大手筆作慈善 世界首富貝佐斯捐615億元

2018-09-14 04:12

〔中央社〕名列世界首富的亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯今天宣布，他將捐款20億美元（台幣約615億元）設立基金，用來幫助無家可歸的家庭，以及在低收入社區設立幼兒園。

根據「富比世雜誌」（Forbes），國際性電子商務巨擘亞馬遜如今市值僅次於蘋果公司（Apple），由於貝佐斯（Jeff Bezos）擁有不少股權，如今他身價已超過1600億美元（台幣約4兆9244億美元），傲視舉世富豪，而他的這項宣布意味將更投入慈善事業。

貝佐斯早有意捐出部分財富，去年曾透過推特徵集各方意見。他先前即曾捐款，包括資助癌症研究和提供移民獎學金，但他主要把財富投注在航太業的藍源公司（Blue Origin），他今天形容這是「透過發展基礎太空設施，投資在我們星球的未來」。

路透社報導，這項新的慈善捐款將定名為「貝佐斯第一天基金」（Bezos Day One Fund），這反映了他的管理哲學，認為企業組織必須懷抱著重新開始的熱情看待每一天，否則將面臨停滯和衰落。

其中的「第一天家庭基金」（Day 1 Families Fund）將用來支持現存的一些非營利組織，提供無家可歸的年輕家庭庇護所和食物。

「第一天學習基金」（Day 1 Academies Fund）則將設立一個機構，為低收入社區創建提供全額獎學金的幼兒園。

同為美國億萬富豪的微軟公司創辦人比爾．蓋茲夫婦（Bill and Melinda Gates）和股神巴菲特（Warren Buffett）發起「贈與誓言」（Giving Pledge）運動，目前已有超過180位富人簽署，承諾捐出他們的半數財產從事慈善工作。貝佐斯尚未參與這項運動。