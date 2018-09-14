颶風佛羅倫斯強風暴雨 北卡沿岸核電廠關閉

颶風「佛羅倫斯」（Florence）暴風圈目前已觸碰到美國東岸陸地，預測將帶來驚人的強風和暴雨，恐重創北卡羅萊納州和南卡羅萊納州。（法新社）

2018-09-14 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕颶風「佛羅倫斯」（Florence）暴風圈目前已觸碰到美國東岸陸地，預計將帶來驚人的強風和暴雨，恐重創北卡羅萊納州和南卡羅萊納州，目前北卡的Brunswick核電廠也陸續關閉反應爐，嚴防出現嚴重災情。

綜合外媒報導，減弱為2級颶風的佛羅倫斯暴風圈比北卡和南卡加起來的面積還大，預計在週五上午登陸，截至美東時間上午11時，颶風中心在北卡外海，前進速度減弱到每小時17公里。儘管如此，美國國家颶風中心（NHC）主任葛蘭姆（Ken Graham）仍指出颶風威力沒有變小。週四上午，北卡鑽石淺灘（Diamond Shoals）附近陣風已達每小時59英里（每小時94公里）。

由於推拉颶風的天氣系統消失，預計佛羅倫斯週五和週六前進速度相當緩慢，將使暴風圈覆蓋地區長時間遭受破壞性強風並降下驚人暴雨，可能引發危險的洪災，北卡部分地區可能出現多達1000毫米的雨量，暴潮可能高達近4公尺。北卡羅萊納州州長庫珀（Roy Cooper）警告，強風和洪水可能會「持續數天會更長的時間」。

杜克能源公司（Duke Energy Corp.）正在關閉北卡沿海的Brunswick核電廠，週四上午開始關閉一個反應爐，當晚再關閉第2個反應爐。這2座反應爐與發生核災的日本福島核電站是相同設計。佛羅倫斯預計週五會到達距離核電廠約5英里（約8公里）遠處。

北卡與南卡的主要電力供應商杜克能源警告，佛羅倫斯可能造成2州共300萬戶停電，可能需要幾週才能全面恢復電力。