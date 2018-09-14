器官移植傳播癌症！她捐器官給3人全乳腺癌死亡

3名器官受贈者使用同1名器官捐贈者的肺臟、肝臟與腎臟，相繼得到乳腺癌去世。圖為墳墓，死亡示意圖。（法新社）

2018-09-14 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕德國杜賓根大學（Eberhard Karls Universität in Tübingen）與荷蘭阿姆斯特丹自由大學（VU）聯合發布病例研究報告，指出3名器官受贈者使用同1名女性器官捐贈者的肺臟、肝臟與腎臟，相繼得到乳腺癌去世，研究發布在《美國移植期刊》（American Journal of Transplantation）。

綜合外媒報導，捐贈者是1名享年53歲的女性，於2007年因中風死亡，並將腎臟，肺，肝臟和心臟捐贈給4名需要器官的患者，1名接受肺臟移植的女性最先被診斷出得到乳腺癌，她的新肺被驗出乳腺癌細胞，擴散到她的骨骼，最後轉移到肝臟，她於2009年8月去世。

1名接受捐贈者肝臟的女子在2011年被檢測到肝臟長腫瘤，但她拒絕切除得來不易的肝臟，而後又拒絕治療因此在2014年往生；另名接受左腎捐贈的女性在2012年也發現得到癌症並死亡；唯獨第4名接受右腎捐贈的男性，雖然在2011年被診斷腎癌，但經過治療並將腎臟摘除後，從2012年至今沒有復發癌變現象。

研究表明，上述患者均因相同來源的乳腺癌細胞引發癌症，可見癌症可透過器官移植傳播，但將受贈器官去除後，人體免疫力可逐漸恢復，最終癌症情況可獲得完全改善。

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《美國移植期刊》