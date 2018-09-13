西班牙獨裁者佛朗哥遺骸 國會批准挖掘遷出「烈士谷」

西班牙國會通過法案，授權挖掘前獨裁者佛朗哥的遺骸，遷出馬德里附近的「烈士谷」（圖）陵墓。（法新社）

2018-09-13 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國會今（13）日通過一項由政府提出的法案，授權挖掘前獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的遺骸，遷出馬德里附近的「烈士谷」（ Valley of the Fallen）陵墓。

《法新社》報導，西班牙國會週四以172票贊成、2票反對通過這項敏感的法案。另有164張棄權票，來自中立派的公民黨（Citizens Party）以及保守派的人民黨（PP）。

國會投票前，西班牙副總理卡爾沃（Carmen Calvo）呼籲終結這種「極度異常」的情況─讓一名獨裁者在國家陵墓中享有「崇高」的地位，「只要佛朗哥的遺體與受害者在同一個地方，那就沒有尊重、沒有榮譽、沒有和諧」。

西班牙工人社會黨籍總理桑切斯（Pedro Sanchez）6月上台後，將把佛朗哥遺骸遷出「烈士谷」列為首要任務之一。他今日在推特發文稱，「正義、回憶、尊嚴。今天西班牙邁出了歷史性的一步......今天我們的民主也變得更好了」。

「烈士谷」是在佛朗哥鐵腕統治期間興建，葬有約3萬7000名在1936至1939年喪命的內戰烈士，1975年佛朗哥死後亦葬於其中。