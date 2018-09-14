中暑又昏迷2次 美老翁受困車內14小時幸獲救

2018-09-14 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國克里夫蘭1名75歲老翁彼得（Peter Pyros），上個月不慎將自己反鎖在車內，不料車鑰匙故障，被整整關在車內14小時，期間內不僅中暑，還昏倒了兩次。獲救後，彼得說，以為自己要死了，表示:「這是最恐怖的經歷」，至今他依舊不敢相信自己還活著，直呼真的是奇蹟。

據《華盛頓郵報》報導，彼得想在冬天來臨前，發動很少駕駛凱迪拉克，彼得在沒有告訴家人，也沒有帶手機的狀況下，就到車庫開車了，因為他認為「不需要」。

彼得發現無法發動引擎，想要打開車門時，意識到車門打不開；30分鐘後，彼得感到難以呼吸，他靠近門邊大聲呼救，但沒人聽見，車內沒有可以擊破窗戶的工具，彼得用盡全身力量也打不破窗戶；受困期間，彼得在車內昏倒了2次，外加中暑，他覺得自己可能會死在車內，還留下遺書，寫下無法下車的訊息，防止家人認為自己是自殺。

過了14小時，彼得鄰居聽到他的呼救聲，通知消防隊將彼得救出。彼得指出，自己受困時，想到同樣因此死亡的兒童，決定分享自身經歷，警告大家自動上鎖的危險。

汽車公司提出聲明，所有車輛和鑰匙都有可能失去電力，隨著車輛老化，風險會隨之增加；還說，車輛的用戶手冊中應該會有手動開門的教學，駕駛應注意手冊中事項，未來遇到相同情況才能自救。