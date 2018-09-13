網傳中國天津18噸豬瘟肉送江西販賣 半途被查獲

中國民眾在推特上貼影片指出，黑心商人從天津運送18公噸的病死豬至江西省被查獲。（圖擷取自推特）

2018-09-13 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國豬瘟疫情持續延燒，有中國民眾在推特上貼影片指出，黑心商人從天津運送18公噸的病死豬至江西省，打算在肉品市集肢解販賣，所幸被交通警察發現異狀，及時阻止問題豬肉流入市面。

從影片中能看見，檢疫人員爬上裝載病死豬的藍色貨車上，檢驗裡面的豬隻情況，吸引大批民眾在旁圍觀，拍攝影片的民眾指出，「18噸發病的豬，從天津拉過來，拉到東鄉縣給東鄉人吃，被交警抓到」，但這疑似僅為冰山一角，恐有更多病死豬已被中國民眾吃下肚。

許多網友看完影片後，都感到相當憤怒，紛紛留言指出「五毛狗不是說，非洲豬瘟不會傳染，豬肉安心吃」、「要知道不法商人背後都是政府」、「抓到又如何，又不要坐監」、「搬運的第1個得瘟疫」、「江西人民百病不侵」、「吃苦受罪的永遠是基層」。

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