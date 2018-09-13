妻子和陌生男講話 醉男暴怒打斷她14根肋骨

中國四川有位酒醉莽漢，只因在路邊看到妻子與陌生人講話，竟認為自己被「戴綠帽」，當街暴怒痛毆妻子，打斷妻子14根肋骨，最後連前來阻止的警察都想攻擊，被警方壓制在地逮捕。（圖擷取自《澎湃新聞》）

2018-09-13 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川有位酒醉莽漢，只因在路邊看到妻子與陌生人講話，竟認為自己被「戴綠帽」，當街暴怒痛毆妻子，打斷妻子14根肋骨，最後連前來阻止的警察都想攻擊，被警方壓制在地逮捕。

綜合外媒報導，這位47歲的鍾姓男子，在9月8日凌晨酒返後家，他醉醺醺的走在街上時，見到妻子與一個陌生男子在路邊講話，竟然認為妻子出軌，暴怒衝上前毆打妻子；兒子見狀，趕緊找來親戚，將媽媽帶到醫院治療。

這位母親在醫治好返家時，在路上撞見丈夫鍾男，結果餘氣未消的鍾男竟然又對妻子施暴，這次把妻子痛毆到倒地不起，而毫無抵抗之力的妻子繼續被鍾男壓在地上拳打腳踢；施暴過程中，許多路人眼見鍾男越來越失控，一度上前想阻止，卻遭到鍾男的毆打跟辱罵；兒子眼見媽媽已經被打到昏迷不醒，趕緊打電話通知救護人員，但當救護人員趕抵現場時，已經失控的鍾男不僅阻止救護人員靠近治療，還將救護人員的急救箱摔爛。

兒子只好報警求援，當警方到場後，鍾男還試圖攻擊警方，當場遭警察反擊壓制，在路人的幫助下成功逮捕；遭痛毆的妻子隨後被緊急送到醫院急救，發現她居然被打斷14根肋骨；而鍾男在警局被偵訊時，還不認為自己有錯，大言不慚的嗆聲「我打老婆犯法啊？」，最後被警方依故意傷害罪進行拘捕。

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