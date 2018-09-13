波多黎各去年風災近3000死 川普否認

美國總統川普（Donald Trump）今（13）日否認去年波多黎各風災有約3000人死亡，並稱這是民主黨人刻意誇大數字，是為了詆毀他。圖為去年10月初，川普夫婦到波多黎各視察。（路透）

2018-09-13 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國海外自由邦波多黎各去年9月遭颶風瑪麗亞侵襲，造成約3000人死亡，但美國總統川普（Donald Trump）今（13）日否認這個數字，並稱這是民主黨人刻意誇大數字，是為了詆毀他。

綜合外媒報導，隨著颶風「佛羅倫斯」（Florence）逐漸靠近卡羅萊納州，川普又在推特發文提及去年波多黎各風災，「遭2個颶風接連侵襲的波多黎各，沒有3000人死亡」。

川普說，「當我離開小島時，有6至18人在颶風侵襲後死亡。隨著時間推移，這個數字並沒有增加太多。然後，過了很久之後，他們開始報告非常大的數字，像是3000人」。

川普表示，正當他成功籌集數十億美元以幫助波多黎各重建時，民主黨人試圖誇大死亡人數以詆毀他。

一項獨立研究發現，在颶風瑪麗亞侵襲波多黎各摧毀電網後的6個月內，估計約有3000人死亡。研究指出，島上的醫生沒有經過培訓，無法在面對自然災害後，對死因進行適當分類。

上個月，波多黎各總督將官方死亡人數從64人增加到2975人。