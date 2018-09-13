一馬貪污案 大馬警：300億匯入前首相納吉戶頭

馬來西亞警方今（13）日下午表示，追查一馬案時發現，共有9億7200萬美元（約新台幣300億元）進入納吉的戶頭。（美聯社）

2018-09-13 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕針對前首相納吉（Najib Razak）涉及一馬發展公司（1MDB）大規模貪腐的調查進度，馬來西亞警方今（13）日下午表示，追查本案時發現，共有9億7200萬美元（約新台幣300億元）匯入納吉的戶頭。

綜合大馬媒體報導，馬國全國副警察總長諾拉昔（Noor Rashid Ismail）下午召開1MDB貪腐案調查進展記者會表示，警方發現有9.72億美元透過3間公司匯入納吉的戶頭，當中有超過50人涉及，包括不少國內外政商人士。

涉案的3間公司為據傳是劉特佐所掌控的Good Star公司、阿拉伯聯合大公國的阿爾巴公司（Aabar）、英屬維京群島Tanore公司。諾拉席說，「目前警方已經確認當中的132個匯款交易資料，同時也已經和包括納吉及其女兒諾雅娜在內的64名人士錄取口供」。

諾拉席也間接承認，其中一名涉案者是納吉的律師夏非（Muhammad Shafee Abdullah）。夏非今日遭到警方逮捕，並在地方法庭遭到4項涉嫌洗黑錢及虛報資料的罪名指控。