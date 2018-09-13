澳洲公司推出「裸體清潔」 議員抨擊敗壞名譽

近期澳洲新興一種全裸的居家清潔服務，年薪約新台幣230萬元。（圖擷取自「裸體清潔」臉書）

2018-09-13 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭近期新興一種全裸的清潔服務，其員工年薪高達英鎊5萬7280元（約新台幣230萬元），一名不願具名的女員工透露，工作結合裸露讓她熱在其中，但新興的行業也引起在地反彈，更有議員痛批讓在地「聲名狼藉（bad reputation）」。

綜合外媒報導，「裸體清潔（BareAllCleaning）」的服務遍及多國，有女員工透露，以前她曾是普通的清潔工，但現在她收入增加1倍，年薪約英鎊5萬7280元，工時也縮短成每週16小時；另一名女員工則表示，她愛裸露自己的身體，也喜歡這份工作，談及與客戶的互動，她說：「多數人只想聊天和觀看」。

「裸體清潔」的創始人瓊斯（Brett Jones）表示，女性員工佔大多數，但不只有全裸，也有穿比基尼提供服務。瓊斯於5月將總部搬到澳洲昆士蘭的小鎮拜倫灣（Byron Bay）後，引起在地兩極意見。

有人認為「裸體清潔其實滿足人們偷窺的慾望」，而且網站也規定除了清潔外，沒有提供任何性服務，但其他人則認爲「清潔工私底下可能還是會接性服務」。議員克里奇諾（Dawn Crichlow）也批評此服務會讓當地「聲名狼藉」，「如果可以就讓服務留在拜倫灣吧」！