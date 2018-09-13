中國愛國電影戰狼2將重映 網友狂酸：每年都播一次好了

2018-09-13 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕去年在中國上映的民主主義電影《戰狼2》，今（13）日傳出將於19日重新上映，希望能搶救中國近來冷清的電影市場，不料重映訊息一出，立刻在微博掀起一陣負評。

《戰狼2》於2017年在中國上映，講述一名中國退伍軍人被捲入了一場非洲國家中的叛亂，本來能安全撤離的他無法拋下軍人的精神，毅然投入戰場拯救同胞的故事。由於劇情民族主義色彩濃厚，一時之間票房熱絡，總票房高達56.81億人民幣（約台幣255億），成為中國國產電影票房冠軍。

根據中國媒體報導，重映《戰狼2》是為了搶救中國9月以來冷清的電影市場，也有消息認為，因為中國國慶節即將到來，需要主旋律電影來帶動中國人的愛國氣氛。

由於《戰狼2》的民族主義與主旋律色彩太過強烈，不少中國網友批判《戰狼2》是在「煽動民族主義情緒」及「植入國民強國幻覺」，這次的重映消息也引起大量網友反彈，直接在微博開罵「真以為重映就能鞏固所謂的愛國精神了？只會讓人更反感罷了」、「剛上一年就重映，呵呵」、「吃相真難看」、「無恥、吐了」。

也有網友譏諷「萬歲，每年國慶都上映一遍！」、「厲害了，我的國」、「第三部上映時要在人民大會堂舉辦首映典禮嗎？」、「以後導演都去拍愛國片，排片不用愁！」