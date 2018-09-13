不讓他們陷入「家事地獄」 14歲少年悶殺2弟妹

2018-09-13 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國的印第安納州日前傳出一件驚人的人倫悲劇，一位當年年僅14歲的少年，竟在2017年不到3個月的時間，陸續悶殺了自己分別年僅23個月大與11個月大的弟妹；警方經過數個月的調查後才將他逮捕，而少年殺弟妹的理由是「不忍他們長大後像我一樣，必須擔負繁重的家事」。

綜合媒體報導，2015年5月，當時13歲的少年，他23個月大的同父異母妹妹蒂希兒‧麥卡特尼（Desiree McCartney）被發現遭悶死後，隨後他11個月大的繼弟納撒尼爾‧瑞茲（Nathaniel Ritz）也在2個多月後遭悶殺；當蒂希兒命案發生後，當時家裡的人都被當成嫌疑人遭警方拘捕調查，其中包括了少年、少年生父與生父女友；當時警方認為這可能是一起照顧疏失導致的意外，因此當第一起命案的調查尚未結束時，當局就先釋放了少年返家，隨後就又發生了納撒尼爾被悶死的命案。

當納撒尼爾遭悶死後，警方懷疑這不只是「意外」，開始對少年進行調查，隨著警方調查越來越深入，少年不為人知的一面漸漸浮出水面；少年的生母在案發後，找上警方供稱，兒子過去曾經殘忍對待一隻小貓，幾乎將牠殺死。

而少年的家族有糖尿病史，他過去曾對一位患有糖尿病且裝有義肢的親戚稱，「既然有健康的問題，說不定應該去死。」；之後警方偵訊少年時，他表示過去自己因遭霸凌而被學校開除，而針對2起兇殺案，他稱「我不能透露任何事，我跟上帝討論過了，我答應祂不會告訴任何人」，但之後他稱「為了不要讓弟妹長大後跟我一樣陷入繁重的『家事地獄』，我必須幫助他們解脫，天使也幫助我解放他們。」

負責此案的檢察官瑞克·海爾頓（Ric Hertel）表示，「在我19年的工作生涯中，從沒遇過這麼駭人聽聞的案件」；這名少年被依2件謀殺罪起訴，不過法官已下令對少年進行精神鑑定，以供法官決定是依「成人」還是「少年」身分來審判；但海爾頓質疑「若是在少年法庭審理這個案子，這位兇手今年已15歲了，最多也只關3年就會放出來；但問題是，這樣的罪行只關3年夠嗎?」