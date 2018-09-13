北韓徵收「忠誠資金」 兩韓離散家屬現金禮物留不住

南北韓因韓戰而被迫分居兩地離散家庭，上月底在北韓金剛山舉行聚會。（法新社）

2018-09-13 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓因韓戰而被迫分居兩地離散家庭，上月底在北韓金剛山舉行聚會，生活較富裕的南韓人帶了不少「禮物」給北韓親屬，包括現金，據外媒指出，聚會結束後，這些錢就被北韓政府以「忠誠資金」徵收了。

《朝鮮日報》報導，北韓咸鏡南道一名消息人士告訴《自由亞洲電台》，兩韓離散家庭聚會結束後，北韓政府立刻對出席的北韓居民進行思想教育工作和總結工作，以清除與南韓親屬接觸時所沾染的「資本主義汙垢」，並要求民眾申報所收到的禮物清單。據悉，南韓人準備了內衣、防寒衣物、生活必需品、醫藥品等送給北韓親屬，贈送現金總額則限制在1500美元（約新台幣4.6萬元）以下。

消息人士稱，「這時務必要對韓國親屬贈與的現金和禮物無一遺漏地進行申報，哪怕是漏報了一顆糖果都可能會闖大禍」，民眾也如實申報了現金金額、禮物種類和數量，接著就有居民站出來提議上交「忠誠資金」，以感謝「黨和祖國」讓兩韓離散家庭重聚，雖然其他人都知到這是政府事先買通的人，「但也不敢站出來反對上繳資金」。

報導指出，這些出席聚會北韓居民多半上交約一半南韓親屬所給的錢，但另一半現金也幾乎進入北韓政府的口袋，因為當局為這場活動所提供的衣服、禮物和活動前的集體教育食宿費用等，都必須由民眾買單。

北韓平安北道一名消息人士說，這些出席聚會的居民回到家鄉後，還要向相關官員致謝，以及請鄉里鄰居「喝上一杯」，「正因情況如此，重逢活動之後韓國親屬給的錢便所剩無幾。而且還可能出現入不敷出的情況」。