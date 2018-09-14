違反校規「打屁股」！美校發同意書 家長的反應是…

2018-09-14 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州（Georigia）一間學校目前打算恢復體罰，還發給學生監護人「體罰同意書」徵求同意，經統計後家長的反應不一。

綜合媒體報導，美國的喬治亞州創新與經典學院（GSIC）是間提供幼兒園至國中三年級教育的特許學校，他們拿政府資金、但交由私人經營。學校日前向學生家長們發送同意書，如果學生第3次違反校規，學校可以被「打屁股」。據規定，受罰的學生會被帶到辦公室，用厚約2公分的板子打臀部，以3下為限。體罰前會先通知家長，若家長不允許，學生會面臨5天以下的停學處分。

至於收回的100份同意書中，有1/3家長同意用木板打學生。校監布利諾（Jody Boulineau）說，家長的意見分歧，有同意的家長認為「太棒了」，十分樂見這樣的措施，然而也有反對的家長批評校方，認為校方的作法令人不敢置信。

根據非營利性網站World Corporal Punishment Research的統計，除了喬治亞州，目前美國還有19州的公立學校允許體罰，每州有關體罰的規範和限制不盡相同。

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