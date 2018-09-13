不滿入境美國遭拒 加拿大女怒賞海關巴掌

加拿大女子因無法入境，攻擊美國海關人員。圖為美加邊境的彩虹橋。（歐新社）

2018-09-13 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕1名40歲的加拿大女子，於9月2日坐計程車要到美國紐約州的尼加拉瀑布州立公園（Niagara Falls），在過境時，因女子有不良越境的前科，被美國海關拒絕入境，但女子不配合調查，還攻擊海關人員。目前該女子已被警方逮捕，並被控攻擊、妨礙美國官員等罪，最高可面臨8年刑期和25萬美元（約台幣776萬元）的罰款。

綜合外媒報導，這名來自加拿大安大略省的女子叫提安娜（Tianna Natasha McPherson），在2日搭乘計程車，準備到尼加拉瀑布玩，經過彩虹橋過境檢查點時，美國海關以不良越境紀錄為由，拒絕提安娜入境，要求她返回加拿大。

得知自己不得入境後，提安娜開始不配合海關調查，口氣也變得十分不客氣，稱自己是美國公民，要美國法官評理，並拿著行李企圖闖關；1名海關和邊境保衛局（CBP）人員阻止提安娜離開，請她坐下，不過提安娜對該人員提出質疑，還賞了人家巴掌。

提安娜目前已遭美國警方拘捕，被刑事控告攻擊、抵抗及阻礙美國官員，指控若成立，提安娜最高會面臨8年有期徒刑和25萬美元（約台幣776萬元）的罰款。