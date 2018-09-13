《復仇者3》比喻全球貿易戰 印尼總統：力阻反派得逞

印尼總統佐科威日前認為全球貿易戰比喻成漫威系列電影「復仇者聯盟3：無限之戰」，更強調「他和他的復仇者夥伴們已經隨時準備好，阻止反派薩諾斯消滅世界上一半的人口」。（美聯社）

2018-09-13 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰越演越烈，恐會重創他國經濟，或有些國家因此漁翁得利，引起各國關注。近日於越南河內舉辦的世界經濟論壇東協峰會（WEF-ASEAN）也聚焦於全球貿易戰，與會國印尼總統佐科威將全球貿易戰比喻成漫威系列電影《復仇者聯盟3：無限之戰》，更強調「我和我的復仇者夥伴們已做好準備，阻止反派薩諾斯（Thanos）消滅世界上一半的人口」。

綜合外媒報導，印尼總統佐科威12日與會時，認為全球貿易戰正引導各國走向「無限之戰」，更認為至今的貿易戰激烈程度，與1930年的全球經濟大恐慌有得比，但他要外界別擔心，因為「他和他的復仇者夥伴們已經隨時準備好，阻止薩諾斯消滅世界上一半的人口」。

佐科威的妙語如珠，逗得全場哄堂大笑，也引起猜測反派是否指向「美國」，但他則回應：「要讓你們失望了！」薩諾斯不是特定的對象，而是代表一種「為了成功，其他人就必須要投降」的信念，但佐科威不認同此觀點。

佐科威話鋒一轉，談及人類的可用資源其實是無限，反駁電影中「薩諾斯認為的星球資源有限論」，他表示「科技的進步提高效率，進而提高持續性的使用資源」，也強調「隨著全球的貿易戰，培育人才才是重點」。