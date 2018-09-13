跟著「心儀女孩」走...4歲男童跟到迷了路

長沙一名4歲男童跟著暗戀的女生一路走出幼稚園，被拒絕後還獨自上了公車。（圖擷取自瀟湘晨報）

2018-09-13 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國長沙一名4歲男童為了跟他暗戀的女生一起回家，從幼稚園的消防門溜出去，走到戶外後，卻被女孩以「不要跟著我」拒絕，頓時不知道要怎麼回家，最後跑上一台公車，被公車司機發現，家長才平安將男童接回。

據中國《瀟湘晨報》報導，9月10日下午5點時，這名4歲男童本來坐在幼稚園的椅子上等待家人來接回家，但卻突然為了追上喜歡的女生，一路通過幼稚園的消防通道和大樓鐵門跑出校外，隨後被女生以「不要跟著我」拒絕，頓時不知所措，只好懵懵懂懂地跟著一群小學生，跑上一台公車。

司機開到終點站後發現只剩男童沒下車，一問之下才發現男童是走丟了，同時幼稚園也發現男童沒有被家長接走，但人已經不見，幸好最後接到其他家長的消息，表示曾看見男童在公車上，才循線找到男童。

幼稚園表示，下午5點左右是幼稚園的放學時間，由於當時老師們正忙著和接小孩的家長聊天，並沒有注意到4歲男童溜出去。而園長表示，消防通道通常是上鎖的，但鑰匙後來被小孩玩到不見，因此乾脆不鎖了，日後會再重新將所有防盜門鎖上，也會嚴格看管小朋友。