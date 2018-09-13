母怕他失身！ 媽寶男約會被上「貞操雙鎖」

2018-09-13 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名微博博主「關愛老實人」近日收到女網友分享網戀奇事，她和網戀對象回家準備洗澡睡覺時，發現對方的內褲和上衣前後都被他媽媽上了鎖，「怕他失身！」

這名女網友表示，她因為和這位「媽寶男」網上聊天都合得來，決定約出來見面，實際約會狀況也很不錯，一整天男友都搶著埋單，「好感到+100」，因為不好意思讓男方再花錢住酒店，所以就帶人回家過夜。

女網友說，見面就覺得對方穿著有點low，喜歡把上衣塞進褲子裡，白天約會時讓他放出來卻被拒絕，「到我家我算是大開眼界了」，脫上衣準備洗澡睡覺時，竟發現男友的上衣和內庫前後都被上了鎖。

女網友得知，原來男友媽媽獲知兒子要和女友見面後不放心，「怕他丟了男人貞潔」。她哀嘆，「我真的無語死了，然後我讓他撕開也不撕，害怕回家被他媽媽打，20多歲的人了，還這樣我真服了，我生氣讓他趕緊打車回家，有點無語遇到這樣的奇葩」。

這名媽寶男後來還出面表示，「如果我和女朋友發生了什麼，我媽也會知道，因為我媽回家給我解鎖以後，會鼻子聞我的那裡，我媽的鼻子相當靈敏，發生過什麼，哪怕用水洗她都聞得出來」。

這件網戀奇事也讓眾多網友感到驚訝，直呼「今天終於開了眼界了！」、「貞操鎖？？」、「為母封屌」、「为母守身，真是孝子啊」、「把雞雞切掉就好了真笨」，還有網友說，「總覺得有什麼倫理方面的問題」。