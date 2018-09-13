美國社區9月就過「耶誕節」 背後原因超溫馨

美國俄亥俄州的一個社區，在9月份就充滿耶誕氣氛，入夜之後燈光燦爛。（圖擷自臉書）

2018-09-13 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節對歐美人而言相當重要，不過美國一位2歲的小男孩因為被診斷出罕見疾病，僅有2個月可以活，無法撐到耶誕節，整個社區於是決定為了他提早過耶誕，在9月就於社區內裝滿耶誕裝飾。

綜合報導指出，美國俄亥俄州的2歲小男孩艾倫（Brody Allen）今年被診斷出童年腦癌（Embryonal tumors with multilayered rosettes，多層菊形團胚胎性腫瘤），最多只剩2個月時間可以活。他們家人於是決定每天都要讓艾倫過得開心，他們更開始佈置耶誕裝飾，要讓艾倫感受佳節氣氛。

附近的鄰居得知艾倫的狀況後，也一同加入耶誕佈置，因此現在雖然才9月，但整個社區都已經裝滿耶誕樹、五彩繽紛的霓虹燈，而且還有不少鄰居寄送賀卡給艾倫。艾倫父母表示，艾倫因為對自己的病情沒有概念、也不在意，因此每天都相當開心的享受人生，而他們也盡力讓艾倫過得開心。

美國一位2歲的小男孩被診斷出罕見疾病，僅有2個月可以活，無法撐到耶誕節。（圖擷自臉書）

整個社區在9月就已經布置好耶誕的裝飾品。（圖擷自臉書）