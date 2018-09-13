青少年偏愛電子菸 FDA主席：考慮全面禁用

2018-09-13 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕過去美國食藥局（FDA）為減少菸癮人口，除了加稅等措施外，也鼓勵企業發展替代用品如電子菸；成年菸癮人口從1997年25%降至16%，但電子菸卻在青少年族群大受歡迎，2017年美國國高中學生約有210萬人過去30天裡曾使用電子菸，因此FDA局長表示，考慮全面禁用電子菸。

《華爾街日報》報導，FDA局長戈特歷布（Scott Gottlieb）表示，目前青少年使用電子菸情形，已經到達「流行病」水平。

其中，最受歡迎的電子菸品牌「Juul」推出的尼古丁補充液，除了傳統薄荷口味外，還有芒果、黃瓜、奶油等口味；戈特歷布認為，其中某些口味可能將吸引青少年使用，他說：「電子菸推廣不能、也不會以青少年尼古丁成癮為代價。」

FDA表示12日已向Juul在內的5家電子菸廠商發送信函，要求企業在60天內提出減少青少年使用電子菸的計畫。

Juul發言人回應，公司將主動與FDA合作，並致力於預防青少年使用電子菸；Juul強調，旗下電子菸產品是成年人戒菸的最好方式之一，未來公司將改變營銷策略，不再聘請35歲以下的代言人，或以此為目標客群，去年Juul網路通路也禁止21歲以下民眾購買產品。

報導引述富國銀行針對尼爾森的銷售數據分析，目前Juul在美國電子菸市場，不包含網路營銷，市佔率約為72%；Juul並在最新一輪融資中獲得6.5億美元，目前估值約為150億美元。

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