義大利首例！ 旅遊網站上寫假評論算詐欺遭判入獄

2018-09-13 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕義大利首例撰寫假評論入獄的案例！日前一名男子的公司「Promo Salento」，以提高餐旅業者的知名度、好感度為由，利用假身分向不少間義大利餐旅業者出售「假好評」，遭刑事法庭認定為詐欺，判處9個月刑期並須支付8000歐元（約28萬台幣）。

綜合外媒報導，義大利一名男子經營公司「Promo Salento」向餐旅業者販售「假好評」進而獲利，這些假好評會被放到旅遊網站「TripAdvisor」上，以提高餐旅業者在該旅遊網站的排名。

《衛報》報導，旅遊網站表示，警方對「Promo Salento」的犯罪行為已掌握了證據，將會上訴到法庭。旅遊網站補充說，在2015年就有餐旅業者收到來自「Promo Salento」的郵件，表示可以付費購買「假好評」，自此開始調查「Promo Salento」，旅遊網站已阻止近1000條由「Promo Salento」所發出的假評論。

義大利雷切刑事法庭（criminal court in Lecce）認定該男子利用「假身分」撰寫好評是詐欺行為，判處入獄9個月並勒令支付約28萬台幣。旅遊網站的副法律顧問布拉德·楊（Brad Young）在一份聲明中表示：「這是互聯網上歷史性的裁決，撰寫虛假評論一直是違法的，但這是第一次詐欺犯被送進監獄。」

根據歐洲委員會統計，近年來有82％的人在購物前會去閱讀消費者評論，評論在餐旅業中扮演著越來越重要的角色，但那些評論中有1~16％是假的，消費者購物行為的轉變導致了世界旅遊倫理委員會等組織建議，需改善各旅遊網站上濫用評級和假評論的管控方針。