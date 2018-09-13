曾撰寫《如何謀殺親夫》 女作家謀殺親夫被逮

涉嫌謀殺親夫的女作家，曾撰有作品《如何謀殺親夫》。（擷取自南西臉書）

2018-09-13 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕曾因《如何謀殺親夫》（How to Murder Your Husband）此一作品爆紅的美國奧勒岡州68歲女作家南西（Nancy Crampton Brophy），日前疑持槍射殺丈夫遭警方逮捕，目前被依謀殺及非法使用武器等罪名起訴，全案進入司法程序。

綜合外媒報導，在地方頗有名氣的女作家南西，其名廚丈夫今年6月被發現陳屍在他主持的烹飪教室內，身上有疑為致命傷的槍傷，起初警方調查方向有誤，並未懷疑南西涉案，後者隔日還在社群網站PO文，傷心地透露丈夫被人謀殺的事情，獲親友致哀及安慰的回應

沒想到案情急轉直下，警方深入調查後認為南西涉有重嫌，本月5日將她逮捕，檢方隨後將她以控謀殺及非法使用武器等2條聯邦重罪起訴。對此，南西並未多做回應，其律師亦拒絕透露更多案情。

在地方頗有名氣的南西，過去曾撰文探討如何殺夫，除向讀者透露不應使用毒藥犯案外，更強烈建議「不要找殺手或情人來下手」，因為「他們終將在警局吐露一切，把你拉下水」。文章後來雖被刪除，但已引起人們熱烈討論，不少人對她鉅細靡遺地描述方式感到印象深刻，至於這究竟是預告犯案還是不幸地巧合，仍待進一步調查釐清。

丈夫遭殺害隔天，南西在臉書上的PO文：