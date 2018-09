佛羅倫斯有多強？ 「颶風獵人」飛入拍颶風眼

2018-09-13 15:15

〔即時新聞/綜合報導〕被喻為「怪獸颶風」、「魔鬼颶風」的佛羅倫斯」(Florence)即將侵襲美國東岸,此為64年來最強颶風,當局已疏散沿海150萬人。在多數人避難時,爲了解佛羅倫斯究竟有多剽悍,美方的「颶風獵人」竟直接衝進暴風中,拍下大自然令人嘆為觀止的奇景。

颶風獵人是指飛入熱帶氣旋中進行氣象偵察任務的美國空軍,以及美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)的空勤人員,從1943年成立以來已損失5架飛機。據英媒《鏡報》報導,專業追風人安德伍德(Nick Underwood)開著氣象飛機,突破強烈風雨才進入了佛羅倫斯的颶風眼,任務耗時約8到12小時。安德伍德也在推特發文:「這可能是我拍過最酷的影片。」

許多網友看到影片直呼:「真的太美了,但也很恐怖」,並為他的辛勞與冒的風險感到擔心。對此,安德伍德表示只要能蒐集越多的資料,就能讓科學家有更精準的研判,他更說:「這些花的都是你們的納稅錢,這是一個超重要、且照顧到所有人安全的科學任務。」

Time-lapse video of a #NOAA WP-3D Hurricane Hunter (#NOAA42) flight into Hurricane #Florence on Sept. 10, 2018. Get the latest on the storm at https://t.co/MlZk25kG0d. Credit: Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/FQ3RJMKVUU