佛羅倫斯有多強？ 「颶風獵人」飛入拍颶風眼

安德伍德也在推特發文表示，這可能是他拍過最酷的影片。（圖擷取自影片）

2018-09-13 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕被喻為「怪獸颶風」、「魔鬼颶風」的佛羅倫斯」（Florence）即將侵襲美國東岸，此為64年來最強颶風，當局已疏散沿海150萬人。在多數人避難時，爲了解佛羅倫斯究竟有多剽悍，美方的「颶風獵人」竟直接衝進暴風中，拍下大自然令人嘆為觀止的奇景。

颶風獵人是指飛入熱帶氣旋中進行氣象偵察任務的美國空軍，以及美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的空勤人員，從1943年成立以來已損失5架飛機。據英媒《鏡報》報導，專業追風人安德伍德（Nick Underwood）開著氣象飛機，突破強烈風雨才進入了佛羅倫斯的颶風眼，任務耗時約8到12小時。安德伍德也在推特發文：「這可能是我拍過最酷的影片。」

許多網友看到影片直呼：「真的太美了，但也很恐怖」，並為他的辛勞與冒的風險感到擔心。對此，安德伍德表示只要能蒐集越多的資料，就能讓科學家有更精準的研判，他更說：「這些花的都是你們的納稅錢，這是一個超重要、且照顧到所有人安全的科學任務。」