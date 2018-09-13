「百萬分之一的奇蹟」鐵條貫穿男童頭部還有望完全康復

醫師認為康寧漢將可完全康復。（美聯社）

2018-09-13 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州一名男童康寧漢（Xavier Cunningham）要爬上樹屋時，不小心掉落，剛好掉在鐵條上，頭部被鐵條貫穿，幸運地是，鐵條巧妙避開頭部的重要區域，康寧漢沒有生命危險，還可完全康復。

綜合外媒報導，當地時間8日，10歲的康寧漢和朋友玩耍時，突然遭到黃胡蜂（Yellow jacket）攻擊，一群小朋友感到相當害怕，急忙爬上樹屋躲避，康寧漢情急下，一時沒踩穩，不慎從梯子跌落，頭部正好掉在放置地面的鐵條上，從鼻子下方往後貫穿到後頸部。

康寧漢衝回家找媽媽幫忙，媽媽聽見康寧漢的呼喊趕緊下樓查看，送醫過程中康寧漢嚇壞了，哭喊著，「媽媽，我要死了」，媽媽一路安慰他，幸運地是，康寧漢頭部的鐵條巧妙避開了大腦、腦幹、脊髓、主要動脈等腦中的重要部位，手術花費了數小時，醫療人員終於成功取出了鐵條。

這是「百萬分之一的意外」，艾伯索爾（Koji Ebersole）醫師用「奇蹟」來形容，「我從沒見過被尖銳物刺穿這麼深，還能活下來的案例」，並認為康寧漢將可完全康復。