護女心切！ 南韓家長花20萬用「私刑」懲罰霸凌者

2018-09-13 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕各國學校中經常出現校園霸凌的狀況，霸凌無法有效預防，更是防不勝防，南韓校園傳出霸凌事件，家長護女心切在外頭找了「校園霸凌幫手」，該組織專門處理霸凌案件，但請這個幫手並不便宜，收費價位最高的則是到霸凌者家中或學校恐嚇他，2週就要價700萬韓元（約台幣20萬）！

綜合媒體報導，47歲的金父表示，自己17歲正就讀高二的女兒Kim，日前在卡拉OK室中被8名同學霸凌長達12小時，理由只因為「與其中一名霸凌者的前男友走太近」，事情曝光後，8名霸凌者中有1名已轉學、2名遭退學處分、5名待完成社會服務活動後便可重返校園上課，金父十分不滿這個處分結果，於是在本月稍早向首爾一間「校園霸凌幫手」求助。

據《朝鮮日報》報導，金父表示對這個結果無法接受，更說道：「我不能把女兒送回一個有霸凌者的學校中。」由於要推翻學校先前所做的決議並不容易，愛女心切的他直接找上外頭的「校園霸凌幫手」來保護女兒。

據了解，「校園霸凌幫手」這個組織是利用人的「報復心態」來賺錢，通常找上該組織的人都是對於犯罪的處罰不滿意，這個組織還推出了「叔叔套餐」（Uncle Package），指利用30~40歲、長相極為凶狠、身上更帶刺青的男子，謊稱身分是受害者的叔叔、伯伯等親戚，時常到霸凌者的家中或學校去堵人，找霸凌者談話，讓他們心生畏懼，2週的時間就要價約19萬台幣；也有針對雙方父母間的鬥爭推出的「父母套餐」，到對方公司前舉牌大喊「這公司有校園霸凌者的父母在這上班」！

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