超強颶風來襲為何不逃？ 美學者精闢分析心態...

仍有不少美國民眾在海邊戲水。（美聯社）

2018-09-13 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕4級颶風「佛羅倫斯」（Florence）將直撲美東沿海地區，預計當地時間13日在南、北卡羅來納州的邊界附近登陸，雖然當局已撤離上百萬人，但仍有部分民眾不願離開家園，美國賓州大學教授麥爾（Robert J. Meyer）用心理學角度分析，為何這些人會低估了颶風的危險性。

麥爾投書《華盛頓郵報》指出，過去一再傳出有民眾不願撤離家園，最後才意識到自己決策錯誤，最大原因是這些人忽視了災害可能的嚴重性。他以研究結果表示，「災害前缺乏準備，是因為『認知偏差』引起，這種偏見會導致人們低估警告，並做出糟糕的決定，即使他們早已收到災害的警告。」

麥爾進一步指出，「群體思維的偏見」加重了認知偏差的問題，許多人認為災害不會發生在自己身上，除了過度樂觀和從眾心理之外，其他一些心理偏見，也會影響民眾對於自然災害事件的準備。

另外，民眾很「健忘」也是一大問題，雖然人們經歷過許多大災害，但往往在很短時間內就忘掉。他舉例，2008、2009年間的金融危機後，人們雖然呼籲要遏制華爾街過度承擔風險的呼籲，盡量減少再次發生的可能性，但在經濟復甦之後，投資者又回到了原點。

麥爾強調，近年來預測颶風等災害的的能力有很大進步，但若要降低災害帶來的影響，應解決民眾心理偏差問題，並提出解決這些偏見的準備系統。